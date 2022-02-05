Удар по своей экономике: зачем Таллин хочет ввести санкции против Минска на транзит нефтепродуктов

Эстония, запрещая транзит нефтепродуктов из Белоруссии через территорию страны, наносит серьезный удар по своей экономике. Такое мнение ФАН высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Санкции против Минска

Власти Эстонии введут дополнительные санкции в отношении Белоруссии на транзит нефтепродуктов. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

По данным газеты Eesti Paevaleht, Белоруссия использует маршрут через Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов нефтепродуктов. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила против этого.

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Полное эмбарго в отношении Минска еще не введено, поэтому есть товары и лица, которые не попадают под экономические ограничения.

Печальная судьба для Прибалтики

Как отметил Юрий Голубь, Каллас собственноручно «забила последний гвоздь в крышку гроба эстонской экономики». По-другому оценить происходящее, по словам эксперта, просто невозможно. В середине 2000-х годов транзит нефтепродуктов составлял 70% всего объема грузоперевозок Эстонии. По его мнению, именно этим обстоятельством, а отнюдь не успешными рыночными реформами, объяснялось «балтийское экономическое чудо», когда три небольшие страны начали с пафосом именовать «балтийскими тиграми».

«Но с развитием российской портовой инфраструктуры доля нашей страны в эстонском транзите нефтепродуктов стала неуклонно падать, пока в 2016 году не достигла нулевой отметки. После этого единственным залогом выживания эстонских портов и железной дороги стали белорусские нефтепродукты. В 2020 году после того, как Литва активнее всех поддержала попытку переворота, Белоруссия отказалась от услуг порта Клайпеды. За новые заказы тут же схватились Таллин и Рига, и первый откусил хороший кусок пирога: в прошлом году объем белорусского транзита через Эстонию достиг рекордной отметки», — пояснил Юрий Голубь.

Федеральное агентство новостей / Сергей Гагарин

Праздник продлился недолго, уверен эксперт. Выгодное географическое положение и удачная конъюнктура — ничто, если нет политической независимости.

«Возможно, мы сейчас увидим, как часть транзита у соседей-союзников заберет Латвия: у Литвы — недавно запрещенный транзит «Беларуськалия», у Эстонии — нефтепродукты. Впрочем, вряд ли Рига сможет оказаться умнее всех, ведь санкции, объявленные США и Евросоюзом, касаются и ее тоже. Скорее всего, три «тигра» заслуженно разделят общую печальную судьбу», — заключил Юрий Голубь.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз объявил, что страна вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для ряда товаров. Вместе с тем Китай исключил европейскую страну из своей таможенной системы, прекратив двустороннюю торговлю.