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Shukan Gendai: США не представляют для России угрозы из-за потери авторитета

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 11:06
Политика
Shukan Gendai: США не представляют для России угрозы из-за потери авторитета
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Токио, 4 февраля. Президент России Владимир Путин не опасается действий американского лидера Джо Байдена по причине падения авторитета США. Так предположили корреспонденты японского издания Shukan Gendai.

По мнению эксперта Кэнъити Тацудзавы, утрата авторитета Вашингтона на международной политической арене является «истинной причиной» не только спокойного отношения российского лидера Путина к Байдену, но и напряженной ситуации на российско-украинской границе.

По информации японского издания, вывод американских военных с территории Афганистана продемонстрировал ослабление армии США. Побег символизировал поражение Вашингтона.

Журналисты Shukan Gendai сделали вывод, что российским властям не будет страшно бросить военный вызов США в крайнем случае.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что российский лидер не заинтересован в разрешении конфликтов военным методом. Путин настроен на мирный и дипломатический диалог.

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