Африканец с поддельными рублями задержан в Московской области

Москва, 4 февраля. Полиция Звенигорода задержала 33-летнего уроженца одной из южноафриканских стран, подозреваемого в сбыте фальшивых купюр.

Африканец расплачивался поддельными купюрами номиналом 5000 рублей в двух магазинах микрорайона Супонево. Купюры вызвали подозрение у продавцов, они сообщили об этом в полицию, сообщают «Вести Подмосковья». Подозреваемого быстро задержали: слишком очевидны были приметы. При личном досмотре при нем обнаружили еще три фальшивые пятитысячные купюры.

Иностранец заявил, что приобрел поддельные деньги на интернет-сайте. Эксперты сообщили, купюры сделаны с помощью струйной печати.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыл поддельных денег ли ценных бумаг», он заключен под стражу, следствие продолжается.