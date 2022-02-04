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Ведущий Норкин рассмешил гостей «Места встречи» анекдотом про «недорогую сексуальность»

Общество
Ведущий Норкин рассмешил гостей «Места встречи» анекдотом про «недорогую сексуальность»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 4 февраля. Телеведущий Андрей Норкин рассмешил россиян юмористической историей о разговоре двух подруг. Шутка журналиста традиционно прозвучала в эфире программы «Место встречи».

В эфире политического ток-шоу эксперты обсуждали острые вопросы. Андрей Норкин решил разбавить атмосферу и рассказать анекдот, в основу которого легла реальная история от его армейского товарища. Мужчина случайно стал свидетелем разговора двух подруг, которых удивила «недорогая сексуальность» телеведущего.

Юмористическая история была посвящена концерту Норкина, который состоялся незадолго до новогодних праздников. Две женщины решили обсудить прошедшее мероприятие.

«Две подруги после тренировки в сауне. Одна приглашает другую поиграть в керлинг. И подробно объясняет куда ехать. Тут приглашаемая дама говорит:

— А ты знаешь, я в субботу ходила на концерт Норкина.

— Ну и как?

— Ты знаешь, он такой молодой и сексуальный. И всего две тысячи.

— Сексуальный?! И все две тысячи? Действительно, недорого», — рассказал Норкин.

Пошлая история телеведущего заставила присутствующих зрителей плакать от смеха и бурно аплодировать.

Андрей Норкин ранее порадовал зрителей «Места встречи» анекдотом о повышении цен на бензин. В основе шутки был знаменитый школьник по имени Вовочка, который пришел на занятия.

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норкин место встречи анекдот
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