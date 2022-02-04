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Япония рассматривает вариант поставок газа в ЕС из собственных резервов

Экономика
Япония рассматривает вариант поставок газа в ЕС из собственных резервов
wikipedia.org  /  Maciej Margas / CC BY-SA 4.0

Токио, 4 февраля. Правительство Японии рассматривает возможность организации поставок газа в Европу из собственных резервов, однако эти меры не должны повлиять на жизнь населения страны, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Накануне он сообщил, что власти готовы изучить вопрос поставок в случае эскалации ситуации на Украине. Перед этим американское агентство Bloomberg сообщило о переговорах США и ЕС с рядом стран Азии по поводу организации поставок в случае роста напряженности.

Япония - один из крупнейших импортеров сжиженного природного газа в мире. Однако страна не занимается экспортом топлива. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, в свою очередь, обратил внимание, что имеющиеся в распоряжении японских компаний запасы газа рассчитаны примерно на две-три недели потребления.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил о рекордном объеме поставок газа в Китай. Он подчеркнул, что с момента запуска трубопровода «Сила Сибири» было экспортировано более 15 млрд кубометров топлива.

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япония газ европа спг хагиуда
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