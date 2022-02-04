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Федосеева-Шукшина публично обругала сына Бари Алибасова

Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина публично обругала сына Бари Алибасова
Кадр из фильма «Линия Марты»

Москва, 4 февраля. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина вышла из себя при виде сына своего бывшего супруга Бари Алибасова. По ее словам, наследник продюсера группы «На-На» является самым отвратительным человеком.

Звезда драмы «Калина красная» находится на самоизоляции из-за коронавируса. До этого Федосеева-Шукшина побывала в пансионате для пожилых людей. По словам актрисы, там приятная обстановка, ей хотелось бы снова туда вернуться.

Гости студии «Пусть говорят» не поддержали поступок дочери народной артистки Ольги Шукшиной. Они уверены, что 83-летняя звезда кино должна жить с детьми. Сын Бари Алибасова также выступил против проживания бывшей мачехи в пансионате. Увидев Алибасова-младшего, Федосеева-Шукшина стала ругаться и показала ему фигу.

«Ты подлец, ты мерзавец. Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь», — прокричала разгневанная актриса.

Федосеева-Шукшина публично обругала сына Бари Алибасова
Prt Scr Россия 1 / Пусть говорят

Однако наследник продюсера совершенно не обиделся. Он поклонился Федосеевой-Шукшиной и поблагодарил за ее оценку. По словам Алибасова-младшего, актриса ошибается на его счет.

Ранее шоумен предложил народной артистке пожениться. Сын продюсера считает, что таким образом ее можно спасти от одинокой старости в пансионате.

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актриса алибасов федосеева-шукшина
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