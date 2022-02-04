Москва, 4 февраля. Судить о высокой боеспособности и тем более об «элитарности» бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно только по результатам их участия в настоящих сражениях. В этом уверен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец в интервью изданию «ПолитРоссия» колко высмеял американского эксперта Дэвида Экса, который назвал 92-ю бригаду ВСУ «лучшей в украинской армии». По словам Экса, этому элитному соединению доверено оборонять Харьков в случае якобы скорого «наступления российских войск» на Украину.

«Именно под Иловайском и воевала эта 92-я бригада. И они тогда на коленях просили не добивать их. Вот это настоящий факт. И противостояла им не профессиональная армия, а всего лишь ополченцы, которые научились стрелять полгода назад», — подчеркнул Баранец.

Он напомнил, что 92-я бригада ВСУ была разгромлена ополчением Донбасса под Иловайском, а ее остатки позорно бежали с поля боя. Надежда на победу «лучшего соединения» обернулась катастрофой еще в 2014 году, резюмировал собеседник «ПолитРоссии».

Официальные представители РФ многократно разъясняли строго оборонительный характер российской военной доктрины и отмечали отсутствие у Москвы любых агрессивных намерений против соседних государств, в том числе против Украины.

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