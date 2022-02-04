Аналитик Левашенко указала на риски платежей в криптовалюте

Москва, 4 февраля. Осуществление платежей в криптовалюте так же опасно, как и применение электронных денежных средств, безналичных платежей и наличных денег, рассказала REGNUM руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Использование криптовалюты в качестве средства платежа достаточно рискованно, однако эти риски сравнимы с теми, которые присутствуют при обращении к другим видам денег, вроде безнала, наличности или цифровых валют.

«В целом платежи в криптовалютах несут такие же риски, как использование электронных денег, наличных и безналичных платежей, с помощью которых также могут проводиться незаконные операции. В данном случае крайне важно обеспечить безопасность платежей в криптовалютах, прежде всего за счет создания инструментов правового регулирования криптокошельков, криптобирж и криптообменников, которые на данный момент не подпадают под нормы ПОД/ФТ законодательства», — подметила собеседница издания.

Сотрудница РАНХиГС убеждена, что перечисленные меры позволят снизить риски использования токенов в качестве средств платежа. При этом эксперт напомнила, что на данный момент такое применение цифровых монет в России запрещено законом, однако допускается инвестирование в виртуальные деньги.

Основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец предположил, что если разрешить транзакции в криптовалюте, а при переводе биткоинов и альткоинов в классические фиаты взимать НДФЛ или налог на прибыль, то российский бюджет дополнительно получит свыше 50 млрд рублей.