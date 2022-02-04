Химик Мустафин заявил о негативном воздействии лака для ногтей на репродуктивную систему

Москва, 4 февраля. Некоторые компоненты, которые содержатся в лаке, могут навредить репродуктивной системе. Об этом предупредил доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин.

Речь идет о растворителях, которые приводят лак в жидкое состояние. Дешевые средства чаще всего являются наиболее агрессивными. В качестве примера Мустафин назвал толуол, который легко проникает сквозь слизистые и неповрежденную кожу, передает «Говорит Москва».

«Доказано, что даже в низких концентрациях, толуол может приводить к нарушению репродуктивной функции, дефектам развития эмбриона и плода, оказывает токсическое действие на печень и нервную систему, может приводить к снижению слуха, и возможно, поражению почек. При длительном воздействии толуол постепенно подавляет кроветворение и иммунную систему», — пояснил Мустафин.

Женщины начали бояться беременеть из-за пандемии COVID-19. Гинеколог Ольга Серова заявила о важности вакцинации и напомнила, что репродуктивное здоровье женщины не безгранично, передает «Подмосковье сегодня».

Центр по контролю и профилактике заболеваний США ранее предупреждал о рисках тяжелого течения COVID-19 у беременных. Женщина после родов может оказаться в палате интенсивной терапии.