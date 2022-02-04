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Более сотни лет назад экстрасенс Кейси заявил, что Россия станет мировым лидером в 2022 году

Общество
Более сотни лет назад экстрасенс Кейси заявил, что Россия станет мировым лидером в 2022 году
wikipedia.org  /  Unknown author - Unknown source /Public Domain

Вашингтон, 4 февраля. Россия станет мировым лидером в 2022 году, заявил известный и авторитетный американский экстрасенс Эдгар Кейси в начале прошлого столетия.

Экстрасенс XX века из США был мистиком, медиумом и самопровозглашенным «целителем». Кейси родился в Хопкинсвилле штата Кентукки США в 1877 году, а умер в 1945 в Вирджиния-Бич, Виргиния. Он написал несколько тысяч стенографических ответов на разнообразные вопросы, начиная с диагнозов, а заканчивая информацией, в которой раскрывалась тайна гибели цивилизаций.

Эдгар Кейси в начале прошлого столетия оставил послание для мира, в котором рассказал, что ожидает человечество в 2022 году. Он сообщил, что Россия станет мировым лидером и сможет научить остальные государства «жить с уважением и доверием друг к другу». Кейси утверждал, что государство не только станет «надеждой всего мира», но и послужит пристанищем для «по-настоящему свободных людей». Друзья России будут править вместе с ней.

Более сотни лет назад экстрасенс Кейси заявил, что Россия станет мировым лидером в 2022 году
pixabay.com / kellepics

Экстрасенс предсказал, что государство «обойдут стороной» любые климатические катаклизмы. Причиной процветания в будущей России станет ее глобальная цель. Она гласит, что необходимо изменить людей так, что они начали жить по принципу «уважения, доверия и мудрости».

Предсказания известного экстрасенса Вольфа Мессинга сулят России годы процветания. Америка впадет в стадию распада и обессиливания, предсказал провидец.

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россия предсказание экстрасенс
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