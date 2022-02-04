Хоккеистка Мария Сорокина высказалась о давлении на россиян в Пекине

Пекин, 4 февраля. Вратарь уфимской команды «Агидель», член женской сборной РФ по хоккею Мария Сорокина заявила, что на россиян на Олимпийских играх в Пекине оказывается серьезное давление.

По мнению Сорокиной, в жестких условиях в русских людях рождается сила. И именно так реагируют российские олимпийцы на происходящее в Пекине.

«Если усложнять жизнь русскому человеку, то он от этого становится только крепче. С нами нельзя ласково. Ничего страшного, сдюжим. Мы придерживаемся своих условий, бережем себя, чтобы сохранить шансы на медали», — поделилась хоккеистка с РИА Новости.

Спортсмены из РФ выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Из-за санкций WADA они лишены возможности слушать национальный гимн, стоя на пьедестале почета. Вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на скудный рацион питания в карантинном госпитале Пекина. Там россиянка находится из-за положительного теста на COVID-19.