Макеева заявила об отсутствии большой любви к Матвейчуку

Москва, 4 февраля. Актриса Анастасия Макеева призналась, что у нее с музыкантом Глебом Матвейчуком не было большой любви. По этой причине их романтические отношения закончились.

Макеева и Матвейчук казались идеальной парой. Поэтому новость о разводе звезд стала шоком для многих. Макеева спустя несколько лет после развода призналась, что их союз не был идеальным.

«У нас не было какой-то большой любви, но и серьезных разногласий не случалось. Мы были, скорее, такие кореша. Очень помогали друг другу в творческом плане, это были взаимовыгодные отношения. Потом они просто изжили себя, и мы разошлись», — указала 40-летняя знаменитость в интервью для радиостанции «Москва FM».

Артистка добавила, что у нее нет никаких обид на бывшего супруга. Наоборот, она за многое благодарна ему.

Обрести счастье Анастасия Макеева смогла только в четвертом браке. Артистка замужем за бизнесменом Романом Мальковым. Несмотря на то что отношения между супругами идеальны, вокруг них множество скандалов. Дело в том, что до отношений с Макеевой у Малькова была супруга и дети, которых он оставил ради новой спутницы. Однако актриса уверяет, что не была разлучницей.

Склоки выводят из себя Анастасию Макееву, но она старается не реагировать на них. Знаменитость давно хочет стать мамой, поэтому все усилия направила на это.