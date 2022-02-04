Посол Келин: премьеру Великобритании Джонсону не грозит отставка

Лондон, 4 февраля. Британский премьер-министр Борис Джонсон не уйдет в отставку. Таким мнением поделился посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Скандальный инцидент с вечеринками на территории правительственной резиденции на Даунинг-стрит поспособствовал волне критики и порицания в адрес премьер-министра Великобритании. Джонсону может грозить потеря поста.

По данным внутренней проверки канцелярии британского премьера, такие «сборища» нарушали принципы общенационального локдауна.

«Джонсон объявил, что он остается по крайней мере до 2029 года, и я охотно в это верю, потому что британские собеседники, с которыми я встречался в последние дни, считают, что он этот кризис переживет, это далеко не первый его кризис. И, конечно, стране нужен харизматичный лидер, который, что называется, работает по-крупному. Если коротко — я не думаю, что он уйдет», — приходит к выводу Келин в интервью РИА Новости.

Ранее глава британского правительства заявил, что не собирается покидать пост премьер-министра Соединенного Королевства. Джонсон подчеркнул, что главной темой, достойной внимания, должна быть эскалация ситуации вокруг Украины.