Снежная буря оставила без электричества полмиллиона человек в Техасе

Остин, 4 февраля. В Техасе из-за снежной бури без электричества остались полмиллиона человек. Об этом сообщил ресурс, отслеживающий отключения электроэнергии в США, PowerOutage.US.

Сильный снег повалил деревья и облепил линии электропередач, из-за чего более 350 тыс. домов в Техасе остались без света. Директор по чрезвычайным ситуациям округа Хейл Рассел Уиден рассказал журналистам, что снежная буря разрушила один из домов, в котором находились люди. В результате этого один человек погиб и еще трое получили ранения.

Согласно данным службы отслеживания авиасообщения FlightAware.com, более 9 тыс. рейсов в США, запланированных на четверг или пятницу, были отменены. Также из-за непогоды сильно пострадали штаты Теннесси, Арканзас и Огайо. В первом без света остались более 137 тыс. человек.

Storm expected to glaze Pennsylvania, New England in ice https://t.co/BBBnrgDJU2 — News Bht (@newsbht1) February 4, 2022

По данным Bloomberg, Техасу грозит энергетический кризис. Снегопады могут привести к заморозке в нефтедобывающих и газодобывающих районах и серьезным сбоям в энергосети. Ожидается, что температура воздуха в ближайшие дни упадет до 18 градусов холода в Далласе, в Сан-Антонио достигнет −24 градусов, а в Хьюстоне −27.

Temperatures are forecast to plummet across the oil and natural gas producing areas of Texas later this week, threatening to impact production and the power grid https://t.co/vcgBqDJRrc — Bloomberg (@business) January 31, 2022

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что вряд ли это приведет к повторению ситуации в феврале 2021, когда сильные заморозки привели к отключению десятка электростанций, в результате чего погибли более 200 человек. По прогнозу синоптиков средняя температура в штате будет оставаться на 5-8 градусов ниже нормы до 9 февраля и начнет незначительно снижаться до 14 февраля.

«Похоже, что это не будет таким экстремальным, как последнее событие в феврале 2021 года», — сказал синоптик из Центра прогнозирования погоды США Рич Отто.