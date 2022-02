Снежная буря оставила без электричества полмиллиона человек в Техасе

Остин, 4 февраля. В Техасе из-за снежной бури без электричества остались полмиллиона человек. Об этом сообщил ресурс, отслеживающий отключения электроэнергии в США, PowerOutage.US.

Over 500k electric customers are without power in #Texas due to Tropical Storm #Nicholas . Check out https://t.co/SWmJJoW5GD for up-to-date #PowerOutage info. [2021-09-14 8AM CDT] pic.twitter.com/bHWebx6zlw

Сильный снег повалил деревья и облепил линии электропередач, из-за чего более 350 тыс. домов в Техасе остались без света. Директор по чрезвычайным ситуациям округа Хейл Рассел Уиден рассказал журналистам, что снежная буря разрушила один из домов, в котором находились люди. В результате этого один человек погиб и еще трое получили ранения.

Согласно данным службы отслеживания авиасообщения FlightAware.com, более 9 тыс. рейсов в США, запланированных на четверг или пятницу, были отменены. Также из-за непогоды сильно пострадали штаты Теннесси, Арканзас и Огайо. В первом без света остались более 137 тыс. человек.

По данным Bloomberg, Техасу грозит энергетический кризис. Снегопады могут привести к заморозке в нефтедобывающих и газодобывающих районах и серьезным сбоям в энергосети. Ожидается, что температура воздуха в ближайшие дни упадет до 18 градусов холода в Далласе, в Сан-Антонио достигнет −24 градусов, а в Хьюстоне −27.

Temperatures are forecast to plummet across the oil and natural gas producing areas of Texas later this week, threatening to impact production and the power grid https://t.co/vcgBqDJRrc