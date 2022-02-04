В Пекине началась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

Пекин, 4 февраля. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу в Китае. Видеозапись была опубликована в Сети.

Глава российского государства в первый раз прибыл в Пекин с начала пандемии коронавируса. После переговоров стороны планируют подписать ряд документов о сотрудничестве.

Плюс ко всему Владимир Путин будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, президентская программа рассчитана только на один день.