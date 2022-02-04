Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 11:36
11:34
Общество
«На минуточку». #ЭТОДРУГОЕ: «Наши — пропагандисты, они — красавчики»
11:31
Общество
Amazon опубликовал более двух десятков постеров к сериалу «Властелин колец»
11:30
Происшествия
Петербуржец попал в больницу после стрельбы на улице Черняховского
11:30
Общество
Мурашко заявил, что «Спутник V» не может повлиять на течение онкологического заболевания
11:30
Происшествия
Обвиняемый в расправе над супругой главврача больницы Искитима признался в новых убийствах
11:30
Политика
В Сети появилось видео с «махнувшим крылом» самолетом Путина
11:28
Общество
В Омске решили судьбу ветхого здания гимназии
11:27
Экономика
Путин оценил новые решения нефтяников РФ по поставкам углеводородов в КНР
11:27
Общество
Российские физики обнаружили потайные комнаты в монастыре Переславля-Залесского
11:27
Общество
«Спутник V» прошел все испытания и получил постоянную регистрацию в России
Все новости

В Пекине началась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

Политика
В Пекине началась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 4 февраля. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу в Китае. Видеозапись была опубликована в Сети.

Глава российского государства в первый раз прибыл в Пекин с начала пандемии коронавируса. После переговоров стороны планируют подписать ряд документов о сотрудничестве.

Плюс ко всему Владимир Путин будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, президентская программа рассчитана только на один день.

Вернуться назад
Все новости / Политика / В Пекине началась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина
путин китай пекин
Комментировать