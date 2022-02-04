«Этот день в истории». Что произошло 4 февраля, праздники, факты, люди

4 февраля празднуется Международный день человеческого братства. В этот день в 2019 году был подписан документ «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни». Соавторами положений стали папа римский Франциск и верховный имам исламского университета «Аль-Хазар» Ахмад ат-Тайиб. На встрече обсуждались вопросы предотвращения межрелигиозной розни. Как заявили религиозные лидеры, вера должна помогать сближению, а не становиться причиной конфликтов.

Кроме того, сегодня в мире отмечается День борьбы с раковыми заболеваниями. Памятная дата призвана напомнить об опасности распространения онкологических заболеваний. Рак — это не одна болезнь, а около 100 разных патологий. Основной причиной смерти пациентов являются метастазы.

В этот день также празднуют свой день рождения резиновые калоши. Эта обувь была на пике популярности в 1920-х годах. Советский Союз экспортировал калоши во многие страны мира. Однако первые непромокаемые накладки на обувь выпустили в Америке еще в 1820-х годах.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».