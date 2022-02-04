В Сети показали уникальные кадры применения ЗРК «Форт» на учениях Северного флота

Североморск, 4 февраля. Экипажи фрегата «Адмирал Касатонов» и крейсера «Маршал Устинов» Северного флота провели учения в Атлантическом океане и отработали комплекс действий по отражению атаки условного противника с воздуха.

Моряки-североморцы провели учения по отражению «вражеского» авианалета. В учениях в северо-восточной части Атлантического океана приняли участие экипажи фрегата «Адмирал Касатонов» и крейсера «Маршал Устинов». Тренировка была максимально приближена к реальной боевой обстановке. Корреспондентам телеканала «Звезда» посчастливилось попасть на борт «Маршала Устинова» и запечатлеть работу расчета зенитно-ракетного комплекса «Форт».

«Ветер 25-30 метров в секунду. Волна поднимается настолько высоко, что корабль качает, и устоять на ногах становится сложно», — рассказал журналистам старший помощник ракетного крейсера «Маршал Устинов» Евгений Дельвер.

Ранее Северный флот принял на осмотр подлодку «Князь Олег» проекта «Борей-А». Субмарина прибыла на место временного базирования в Североморске 1 февраля, где ее экипаж пройдет курс по базовой подготовке.

В декабре экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» провел 12 испытательных запусков гиперзвуковых ракет «Циркон». Испытания прошли успешно, о чем сообщило издание «Царьград».