Посол России Келин сообщил о визитах глав МИД и Минобороны Британии в Москву в феврале

Лондон, 4 февраля. Главы МИД и Минобороны Британии Лиз Трасс и Бен Уоллес планируют совершить визиты в Россию в середине февраля. Об этом сообщил посол РФ Андрей Келин.

В комментарии РИА Новости дипломат уточнил, что визиты министров будут отдельными. Трасс прибудет в Москву первой. После намечена рабочая поездка Уоллеса. Даты уже намечены, пояснил Келин.

«Где-то это будет конец первой – начало второй декады февраля. Я бы не хотел говорить по конкретным дням, потому что, как вы знаете, Лиз Трасс внезапно заболела (коронавирусом. – Прим.ФАН). Я надеюсь, что она выздоровеет, и, по моим данным, она готовится к этой поездке, уже сформирована делегация», — рассказал дипломат.

Ранее Трасс поговорила по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Министры коснулись темы создания формата сотрудничества с участием Лондона, Киева и Варшавы.