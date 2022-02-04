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Прибыль «Магнита» в четвертом квартале 2021 года выросла на 36,4%

Экономика
Прибыль «Магнита» в четвертом квартале 2021 года выросла на 36,4%
facebook.com  /  Магнит

Москва, 4 февраля. Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» увеличил чистую прибыль за 2021 год на 36,8% — до 51,694 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка торговой сети возросла на 19,5% и достигла 1,856 трлн рублей, розничная выручка — на 19,7%, до 1,808 трлн. EBITDA «Магнита» в 2021 году повысилась на 21,7%, до 133,143 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 7,2% (+13 б.п.).

«Магнит» также превысил свой прогноз по числу открытий магазинов за минувший год. Компания открыла 2295 торговых точек (1450 магазинов у дома «Магнит» и 14 магазинов у дома «Дикси», 825 дрогери и шесть супермаркетов).

Ретейлеры в РФ предложили ФАС комфортные для себя ограничения. Торговые сети готовы до конца года повышать наценку на базовые продукты не более чем на 10%. Инициатива поступила от X5 Group и «Магнит».

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Все новости / Экономика / Прибыль «Магнита» в четвертом квартале 2021 года выросла на 36,4%
прибыль магнит торговая сеть
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