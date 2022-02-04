Ветеран войны в Донбассе о закупке Украиной Bayraktar: «Оставшиеся деньги ЕС можно распилить»

Закупая новую партию турецких беспилотников Bayraktar, Украина пытается отвлечь население от внутренних проблем в стране. При этом оставшиеся деньги ЕС, которые были выделены для обороноспособности страны, можно «распилить». Такое мнение ФАН высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг).

Украина выразила желание приобрести у Анкары новую партию беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Объем планируемого заказа пока не уточняется.

Global Look Press / Yulii Zozulia/Keystone Press Agency

Как считает Матюшин, это логичный шаг для украинского правительства. Во-первых, закупки осуществляются для того, чтобы «попилить» пришедший из Евросоюза транш. Он как раз был выделен для укрепления обороноспособности страны и отражения мифической «агрессии» РФ.

«Необходимо сделать крупную закупку и заявить об этом на весь мир. Остаток же выделенного Европой военного бюджета можно уже спокойно «распилить», — уверен Александр Матюшин.

Prt Scr youtube.com / Звезда ДНР

Во-вторых, заметил ветеран войны, закупка осуществляется также и для отвлечения собственного населения от внутренних проблем за счет нагнетания военной истерии. Однако этот эффект серьезно ударил по экономике Украины.

«Из экономики страны за последний месяц вывели более 12,5 млрд долларов. И это при ее годовом бюджете в 50 млрд. Существенный удар. Без сомнения, это приведет к большому ухудшению благосостояния населения Украины. А на фоне военного противостояния с вымышленным «агрессором» все эти промахи в собственной политике можно скрыть, объясняя «происками» врага и необходимостью вливания финансовых средств в оборону своей страны. Поэтому мы и дальше будем видеть репортажи о закупке Украиной вооружений у стран НАТО и провокации на фронте. Ведь единственное, что позволяет существовать Украине в ее нынешнем состоянии, является вымышленная «война» с Россией и связанная с этим коррупция», — резюмировал свою позицию Александр Матюшин.

Киев ранее уже закупал турецкие ударные беспилотники Bayraktar. При этом Генштаб ВС Украины сообщал, что БПЛА использовали в Донбассе. Боевое применение Bayraktar в ЛНР и ДНР угрожает безопасности мирных жителей.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с произошедшим в стране государственным переворотом.