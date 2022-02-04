Эксперты Daily Mail призвали заклеивать камеру смартфонов и ноутбуков

Москва, 4 февраля. Британские эксперты призвали заклеивать камеры на смартфонах и ноутбуках. Это, по их мнению, обезопасит юзеров.

Специалисты указали, что существуют вирусы, которые могут включить камеру без разрешения пользователя. Для собственной безопасности стоит заклеить камеру, пишет The Daily Mail.

По словам экспертов, есть вредоносные программы, которые пользователь сам заносит в свой телефон. Это происходит, когда владелец смартфона или ноутбука, например, заходит на опасные сайты или скачивает подозрительные приложения.

«Оказавшись в памяти, это программное обеспечение атакует коды управления видеокамерой. Есть даже вирусы, способные принудительно включать отключенную пользователем камеру», — отметили эксперты.

Интересно, что мнение экспертов разделяются. Поскольку еще недавно специалист мессенджера Gem4me Светлана Карачарова указала, что заклеивание камеры не гарантирует безопасность. По ее словам, наибольшее количество информации злоумышленники похищают, используя методы социальной инженерии.