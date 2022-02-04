Отечественные концерны могут закрыть сборку авто в Казахстане из-за нового утильсбора

Нур-Султан, 4 февраля. Российским автопроизводителям, работающим на территории Казахстана, угрожает потенциальное изменение размера утилизационного сбора. Об этом пишет газета «Ведомости».

Автомобилестроительные компании из России, которые вложились в производства транспортных средств в Казахстане, могут быть вынуждены заморозить конвейеры в стране. Издание сообщает об этом со ссылкой на представителей крупных концернов.

В Казахстане собирают машины Lada и УАЗ, автомобили ГАЗ, грузовики «Урал», а также КамаАЗы. Заводы, собирающие автомобили, столкнутся с новыми вызовами, так как президент государства Касым-Жомарт Токаев заявил недавно о необходимости пересмотра ставок утильсбора на авто.

Данный налог в республике взимают с 2016 года. Его объем отталкивается от базовой ставки, а также коэффициента, на который она умножается. В 2022 году ставка равняется примерно 27,6 тыс. рублей. Легковушки идут по коэффициенту от 3 для электрокаров до 23 (зависит от мощности мотора). Для грузовиков коэффициент — от 7 до 41 (зависит от массы).

Предполагается, что в скором времени в стране сформируют рабочую группу по пересмотру коэффициентов, а конечные ставки утвердят до конца текущего месяца.

«Ведомости» указывают, что по мнению АвтоВАЗа, деньги от утильсбора могли бы помочь развитию локальной автомобильной промышленности и способствовали бы предотвращению ввоза экологически «грязных» ТС. Группа «ОМГ», которая владеет маркой «Урал», считает, что отмена утильсбора сравняет цены местных производств авто с импортом, что в конечном итоге приведет к снижению конкурентоспособности последнего.

КамАЗ полагает, что при отмене или значительном снижении утильсбора, концерн начнет испытывать проблемы с выполнением своих обязательств по локализации компонентов, а также столкнется с трудностями по реализации различных инвестиционных проектов.

Инициативы по возобновлению программы утилизации автомобилей в России обсуждаются сейчас на правительственном уровне. Глава государства Владимир Путин предложил рассмотреть данный вопрос Минпромторгу.