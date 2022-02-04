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Путин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином и открытие Олимпиады

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 10:18
Политика
Путин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином и открытие Олимпиады
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 4 февраля. Российский президент Владимир Путин прибыл в Китай. Это первый визит главы государства в КНР с начала пандемии нового типа коронавируса.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президентская программа рассчитана на один день. Владимир Путин сначала примет участие в переговорах РФ и Китая, после он пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином, а вечером этого же дня будет присутствовать на открытии Олимпийских игр в Пекине.

Уточняется, что после переговоров с китайской стороной планируется подписание солидного пакета документов.

Владимир Путин ранее заявил, что товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума.

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