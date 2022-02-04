Путин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином и открытие Олимпиады

Пекин, 4 февраля. Российский президент Владимир Путин прибыл в Китай. Это первый визит главы государства в КНР с начала пандемии нового типа коронавируса.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президентская программа рассчитана на один день. Владимир Путин сначала примет участие в переговорах РФ и Китая, после он пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином, а вечером этого же дня будет присутствовать на открытии Олимпийских игр в Пекине.

Уточняется, что после переговоров с китайской стороной планируется подписание солидного пакета документов.

Владимир Путин ранее заявил, что товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума.