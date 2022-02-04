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Российская биатлонистка Васнецова пожаловалась на питание в пекинском обсерваторе

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 10:12
Олимпийские игры 2022
Российская биатлонистка Васнецова пожаловалась на питание в пекинском обсерваторе
Global Look Press  /  Alexander Shemetov/Global Look Press

Пекин, 4 февраля. Биатлонистка Валерия Васнецова рассказала об ужаснувших ее условиях питания в карантинном госпитале столицы зимней Олимпиады 2022 года.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась подписчикам на то, что у «болят кости» из-за скудного рациона питания в карантинном госпитале Пекина. В stories своего Instagram-аккаунта сдавшая два положительных ПЦР-теста на коронавирус спортсменка показала, чем ее кормят на протяжении пяти дней. Васнецова отметила, что сильно похудела и вынуждена была «есть жир» вместо мяса.

«Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно», — написала биатлонистка.

Российская биатлонистка Васнецова пожаловалась на питание в пекинском обсерваторе
Prt Scr instagram.com / @vasnetsova.lera

Ранее стало известно, что заразившуюся коронавирусом Васнецову на Олимпиаде заменит Евгения Буртасова. Об этом рассказал глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российская биатлонистка Васнецова пожаловалась на питание в пекинском обсерваторе
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