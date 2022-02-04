Макрон планирует посетить Россию 7 февраля

Париж, 4 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал поездку в Россию. По данным агентства France-Presse, он приедет в Москву 7 февраля.

На следующий день французский лидер отправится на Украину, пишут журналисты со ссылкой на Елисейский дворец. Цель визита пока не называется.

«Макрон направляется в Россию в понедельник и на Украину во вторник», — сообщается в публикации агентства.

Накануне Макрон созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они поговорили о гарантиях безопасности и напряженной ситуации вокруг Украины. За эту неделю лидеры провели уже несколько бесед по актуальным вопросам международной повестки.