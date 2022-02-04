«Киев тянет время»: в ДНР объяснили, зачем Украина не хочет предоставлять Донбассу особый статус

В очередной раз Украина продемонстрировала свой фактический отказ от соблюдения взятых на себя обязательств. Такое мнение ФАН высказала депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Ирина Попова.

Никакого особого статуса

Предоставление республикам Донбасса особого статуса исключено. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев исключает такую возможность. Кроме того, заметил он, ни один украинский регион не получит права вето на общегосударственные решения.

Федеральное агентство новостей /

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал Кулеба.

Киев тянет время

Как отметила Ирина Попова, украинская сторона продолжает саботировать выполнение требований, прописанных Минскими соглашениями, комплексом мер, а также коммюнике по итогам встречи «нормандской четверки» в 2019 году. Одними из важнейших пунктов документа являются предоставление республикам Донбасса особого статуса, а также обсуждение всех аспектов касаемо этого исключительно с представителями Донбасса.

«Однако в очередной раз Украина продемонстрировала свой фактический отказ от соблюдения взятых на себя обязательств. Ярким тому свидетельством является последнее заявление Кулебы, в котором он очень своевольно интерпретирует, какие аспекты подразумеваются под особым статусом Донбасса, а какие — нет. Отдельно стоит подчеркнуть, что невозможно выделить по степени важности какой-либо из вопросов, будь это вопрос безопасности или политические вопросы. Работа над каждым из направлений должна происходить одновременно», — пояснила Ирина Попова.

Федеральное агентство новостей /

Кулеба стал рассуждать, что Украина проводит очень глубокую децентрализационную реформу, заметила она, и готова работать над приведением в действие Минских соглашений.

«Как говорится, свежо предание, но верится с трудом. Никаких конкретных действий со стороны Украины по выполнению Минских соглашений мы за все эти годы не видели и не видим. У нас уже создалось прочное впечатление, что Киев просто тянет время, выжидает удобный для себя момент, чтобы от Минских соглашений, одобренных высокой инстанцией — Советом Безопасности ООН, просто и непринужденно отказаться», — заключила Ирина Попова.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг) заявил, что в 2014 на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.