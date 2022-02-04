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Украинский фигурист заявил на русском, что имеет право говорить на любом языке

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 10:23
Олимпийские игры 2022
Украинский фигурист заявил на русском, что имеет право говорить на любом языке
Global Look Press  /  David G. Mcintyre

Пекин, 4 февраля. Украинский фигурист Максим Никитин нарушил запрет Киева, согласно которому спортсменам нельзя говорить на русском языке. Он пообщался с журналистами из России.

Никитин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Назаровой, дал интервью журналистам после ритм-танца в командном турнире Олимпиады в Пекине. Он отвечал на вопросы на русском языке, несмотря на рекомендации Национального олимпийского комитета Украины. Фигурист указал, что все — свободные люди сами вправе решать, на каком языке им изъясняться.

«Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут нормальный диалог… Адекватные вопросы — адекватные ответы», — заявил украинский фигурист, проигнорировав запрет Киева на использование русского языка.

На Украине действует закон о языке, согласно которому во многих сферах жизни необходимо говорить исключительно на украинском языке. Жесткие ограничения на употребление русского языка появились в стране после государственного переворота в 2014 году.

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украина русский язык никитин
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