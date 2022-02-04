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Квартиры в некоторых городах России начали стремительно дешеветь в 2022 году

Экономика
Квартиры в некоторых городах России начали стремительно дешеветь в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 февраля. Стоимость жилья в семи российских городах заметно снизилась в 2022 году. Больше всего квартиры на вторичном рынке подешевели в Сочи, сообщает РБК со ссылкой на обзор аналитиков консалтинговой группы SRG.

Квадратный метр жилья в Сочи с начала 2022 года подешевел на 2,53% до 189,9 тыс. рублей. На 1,47% за квадрат (до 50 тыс. рублей) снизились цены на квартиры в Махачкале. Также стоимость жилья уменьшилась на 1,01% в Нижнем Новгороде. Квадратный метр теперь там стоит 94,7 тыс. рублей.

Квартиры подешевели на 0,64% (60,4 тыс. руб.) в Курске, на 0,33% (до 137,8 тыс. руб.) в Севастополе, на 0,23% (до 64,2 тыс. руб.) в Ижевске, и на 0,2% (до 82,9 тыс. руб.) в Иркутске.

Стоимость жилья в 2022 году заметно (на 5,19%) выросла в Твери. Сейчас цена за квадрат там составляет 71,5 тыс. рублей. На 4,67% цены поднялись в Пензе (до 68,7 тыс. рублей за квадрат), на 3,29% (до 92,2 тыс. руб. за кв. м.) в Калининграде. На 3,17% (до 39,6 тыс. рублей за квадрат) жилье подорожало в Рязани, и на 4% (до 62 тыс. рублей за кв. м.) в Ставрополье.

Цены в Москве выросли на 1,63% (до 298,5 тыс. руб. за квадрат). В Петербурге рост составил 2,6% до 176,7 тыс. рублей за кв. м.

Инвестиции в коммерческую недвижимость в России в 2021 году составили 390 млрд рублей. По данным Knight Frank, это на 52% больше, чем в 2020 году, и на 49% больше, чем в 2019 году.

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россия недвижимость цены на жилье в РФ
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