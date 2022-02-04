Туристам предоставили возможность пожить в настоящих иглу во время отдыха в Сочи

Переночевать в жилище канадских эскимосов теперь можно на российском юге. В Сочи работает отель с иглу вместо обычных номеров.

Необычная гостиница в Красной поляне открылась около пяти лет назад, рассказывает автор проекта Даниил Примеров. Сначала гости могли остановиться только в одном снежном домике. Но необычный номер стал пользоваться популярностью, поэтому количество иглу увеличили до трех.

«Стройка занимает примерно месяц. Проект растет, мы все пытаемся улучшить, сделать красивее и больше. Мы начинаем примерно в конце декабря строить и где-то к концу января сдаем проект», — объясняет владелец.

Внутри снежной иглу находится спальня. Тумбочки, светильники, столики — все как в настоящей гостинице. Только спят гости не под одеялами, а в утепленных спальниках, которые выдерживают температуру до -30℃.

«Я думала, что это просто какая-то локация на курорте с красивым видом. А оказывается, что можно и полежать, и поспать. Очень тепло. И чаем нас напоили, и камин, возле которого можно погреть руки, есть. Нам с дочкой очень понравилось, все просто чудесно», — делится эмоциями туристка Дарья Буланкина.

Турист Максим Медведев приехал из Чукотки, поэтому стиль необычных зимних строений ему очень близок. По словам мужчины, иглу-отель позволил ему почувствовать себя на южном курорте как дома.

«Здесь снятся яркие сны: шаманы, вороны, все в красках, интересно. Ты окунаешься в мир Севера. Обалденные ощущения», — поясняет турист.

Администратор отеля Татьяна Малинина рассказала, что проживание в иглу — это не только уникальные эмоции, но и польза для организма. По словам девушки, низкие температуры и кислород оказывают благоприятное воздействие на состояние кожи.