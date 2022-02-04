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Немецкий депутат Котре обозначил истеричный характер требований Киева в адрес Берлина

Политика
Немецкий депутат Котре обозначил истеричный характер требований Киева в адрес Берлина
pixabay.com  /  PD

Берлин, 4 февраля. Украинские требования в адрес Германии становятся все более истеричными. Об этом сообщил депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Речь шла о призывах со стороны Киева об отказе от проекта «Северный поток - 2» и поставок оружия. Котре указал на громкий политический сигнал в случае направления немецкого вооружения на Украину. К тому же, оно бы не защитило бы страну от «российского нападения».

По словам депутата, дальнейшее распространение НАТО для России недопустимо с геополитической точки зрения.

«Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными. Мы должны снова вернуться к спокойному и деловому диалогу. Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть минских договоренностей», — сообщает Котре ТАСС.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркивал, что Россия не собирается «нападать на Украину» и никогда не имела подобных планов.Опасаться дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России нет оснований.

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