Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 11:34
11:31
Общество
Amazon опубликовал более двух десятков постеров к сериалу «Властелин колец»
11:30
Происшествия
Петербуржец попал в больницу после стрельбы на улице Черняховского
11:30
Общество
Мурашко заявил, что «Спутник V» не может повлиять на течение онкологического заболевания
11:30
Происшествия
Обвиняемый в расправе над супругой главврача больницы Искитима признался в новых убийствах
11:30
Политика
В Сети появилось видео с «махнувшим крылом» самолетом Путина
11:28
Общество
В Омске решили судьбу ветхого здания гимназии
11:27
Экономика
Путин оценил новые решения нефтяников РФ по поставкам углеводородов в КНР
11:27
Общество
Российские физики обнаружили потайные комнаты в монастыре Переславля-Залесского
11:27
Общество
«Спутник V» прошел все испытания и получил постоянную регистрацию в России
11:26
Общество
Дмитрий Борисов пришел в ужас от малого количества гостей на похоронах Куравлева
Все новости

Посол Хохоликов: российские военные могут действовать в Никарагуа на законных основаниях

Армия
Посол Хохоликов: российские военные могут действовать в Никарагуа на законных основаниях
Пресс-службы Минобороны РФ

Москва, 4 февраля. Законодательство Никарагуа допускает развертывание иностранных военных из некоторых стран на национальной территории. Об этом заявил российский посол в Манагуа Александр Хохоликов.

Военнослужащие ВС РФ могут присутствовать в Никарагуа на полностью легитимных основаниях, подчеркнул дипломат Александр Хохоликов.

«Сандинистское правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории. Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию», — отметил Хохоликов.

При этом военное сотрудничество России и Никарагуа не направлено против других государств, сообщил посол.

Ранее аналитики Sohu восхитились ответом министра обороны РФ Сергея Шойгу на очередной выпад представителей Пентагона относительно зарубежной дислокации частей российской армии.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Посол Хохоликов: российские военные могут действовать в Никарагуа на законных основаниях
армия вс рф никарагуа
Комментировать