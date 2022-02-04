Посол Хохоликов: российские военные могут действовать в Никарагуа на законных основаниях

Москва, 4 февраля. Законодательство Никарагуа допускает развертывание иностранных военных из некоторых стран на национальной территории. Об этом заявил российский посол в Манагуа Александр Хохоликов.

Военнослужащие ВС РФ могут присутствовать в Никарагуа на полностью легитимных основаниях, подчеркнул дипломат Александр Хохоликов.

«Сандинистское правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории. Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию», — отметил Хохоликов.

При этом военное сотрудничество России и Никарагуа не направлено против других государств, сообщил посол.

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