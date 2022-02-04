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Политика
YouTube удалил каналы министерства информации и Народной милиции ДНР
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YouTube удалил каналы министерства информации и Народной милиции ДНР

Политика
YouTube удалил каналы министерства информации и Народной милиции ДНР
pixabay.com

Донецк, 4 февраля. Информационные площадки Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглись цифровым атакам западных ресурсов.

Администрация видеохостинга YouTube решила удалить каналы министерства информации республики и Народной милиции ДНР.

«Канал Министерства информации ДНР в YouTube заблокирован, мы это обнаружили сегодня утром. Также заблокирован официальный канал Управления Народной милиции ДНР», — сообщил министр информации Игорь Антипов.

Аналогичные деструктивные действия были применены в отношении изданий Луганской Народной Республики. В частности, YouTube без объяснения причин удалил канал Луганского информационного центра.

Западные ресурсы продолжают блокировать неугодные США сайты и каналы. Это далеко не первый случай необоснованной блокировки информационных каналов. Ранее на YouTube были заблокированы News Front, Anna News и «Крым-24».

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днр youtube блокировка
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