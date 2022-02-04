Депутат ДНР Ворошилов назвал причины закупки Украиной новой партии ударных беспилотников

Закупка Украиной новой партии турецких ударных беспилотников — временная мера для поддержания пламени военного конфликта в Донбассе. Об этом в ФАН заявил член комитета Народного совета ДНР по безопасности и обороне Андрей Ворошилов.

Украина выразила желание приобрести у Анкары новую партию беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Объем планируемого заказа пока что не уточняется.

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Андрей Ворошилов отметил, что, как показывает практика, поставки оружия на Украину от европейских государств и других стран приведут к обострению ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. И, как следствие, к увеличению количества обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований.

«Вполне вероятно, что «новый» прецедент для продолжения вооруженной агрессии Украины против мирных жителей Донбасса — это возможная закупка Украиной очередной партии беспилотников в Турции. Если же взглянуть на ситуацию в ее фактическом развитии, станет ясно, что разворачивающиеся события являются очевидным подтверждением плачевного состояния военно-промышленного комплекса Украины, а новая партия БПЛА — это всего лишь временное средство для поддержания пламени военного конфликта», — пояснил Андрей Ворошилов.

Ворошилов также обратил внимание, что военнослужащие народной милиции способны защитить жителей Донбасса от любой агрессии.

Федеральное агентство новостей /

Киев ранее уже закупал турецкие ударные беспилотники Bayraktar. При этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что БПЛА использовали в Донбассе. Боевое применение Bayraktar в ЛНР и ДНР угрожает безопасности мирных жителей.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг) заявил, что в 2014-м на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.