Закупка Украиной новой партии турецких ударных беспилотников — временная мера для поддержания пламени военного конфликта в Донбассе. Об этом в ФАН заявил член комитета Народного совета ДНР по безопасности и обороне Андрей Ворошилов.
Украина выразила желание приобрести у Анкары новую партию беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Объем планируемого заказа пока что не уточняется.
Андрей Ворошилов отметил, что, как показывает практика, поставки оружия на Украину от европейских государств и других стран приведут к обострению ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. И, как следствие, к увеличению количества обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований.
«Вполне вероятно, что «новый» прецедент для продолжения вооруженной агрессии Украины против мирных жителей Донбасса — это возможная закупка Украиной очередной партии беспилотников в Турции. Если же взглянуть на ситуацию в ее фактическом развитии, станет ясно, что разворачивающиеся события являются очевидным подтверждением плачевного состояния военно-промышленного комплекса Украины, а новая партия БПЛА — это всего лишь временное средство для поддержания пламени военного конфликта», — пояснил Андрей Ворошилов.
Ворошилов также обратил внимание, что военнослужащие народной милиции способны защитить жителей Донбасса от любой агрессии.
Киев ранее уже закупал турецкие ударные беспилотники Bayraktar. При этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что БПЛА использовали в Донбассе. Боевое применение Bayraktar в ЛНР и ДНР угрожает безопасности мирных жителей.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.
Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг) заявил, что в 2014-м на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.