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Павел Дуров назвал некомпетентными разработчиков WhatsApp

Технологии
Павел Дуров назвал некомпетентными разработчиков WhatsApp
instagram.com  /  @durov

Москва, 4 февраля. Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что бреши в безопасности мессенджера WhatsApp находят раз в несколько месяцев. Это подтверждает некомпетентность разработчиков, добавил российский предприниматель.

В качестве подтверждения своих слов Дуров привел исследование компании Boldend, которая выявила уязвимость в WhatsApp. Этот баг в мессенджере существует несколько лет и позволяет хакерам получать доступ к переписке пользователей.

«С момента создания WhatsApp вряд ли был момент, когда он был безопасным: каждые несколько месяцев исследователи обнаруживают новую проблему безопасности в приложении», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Бизнесмену трудно поверить, что команда WhatsApp настолько «последовательно некомпетентна», передает канал «360». По его словам, таких проблем в мессенджере Telegram нет.

В начале февраля стало известно о новых функциях российского мессенджера. Разработчики добавили возможность создания видеостикеров, а также новый пакет эмодзи.

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