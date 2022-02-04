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Женская сборная России по хоккею разгромила Швейцарию в первом матче на ОИ в Пекине

Олимпийские игры 2022
Женская сборная России по хоккею разгромила Швейцарию в первом матче на ОИ в Пекине
Global Look Press  /  Alexander Chernykh/Russian Look

Пекин, 4 февраля. Хоккеистки сборной России переиграли швейцарскую национальную команду в матче предварительного раунда ОИ-2022.

Женская сборная России по хоккею со счетом 5:2 обыграла Швейцарию в стартовой встрече олимпийского турнира в Пекине. Авторами заброшенных шайб в матче, состоявшемся на стадионе «Центральный», стали Анна Шибанова, Екатерина Добродеева и Полина Болгарева, оформившая хет-трик.

Благодаря крупной победе сборная России набрала три очка в турнирной таблице группы A, в которой также выступают команды США, Канады и Финляндии. В следующем матче олимпийского турнира подопечные Евгения Бобарико сыграют с американками. В плей-офф выйдут восемь из десяти национальных сборных, участвующих в ОИ-2022.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Женская сборная России по хоккею разгромила Швейцарию в первом матче на ОИ в Пекине
хоккей спорт олимпиада сборная россии ои-2022
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