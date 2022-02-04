Автор «Дневника Хача» объявил о разрыве с внучкой экс-президента Узбекистана

Москва, 4 февраля. Блогер Амиран Сардаров, известный по шоу «Дневник Хача», объявил о расставании с Мариам Тилляевой — внучкой бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Пара была в браке с весны 2021 года.

Блогер рассказал о разрыве отношений с супругой на своей странице в Instagram. Что стало причиной их расставания, Сардаров не сообщил. Однако он очень трогательно отозвался о возлюбленной и пожелал ей счастья.

«Хочу тебя поблагодарить за то, что была в моей жизни. Ты очень светлая, умная и энергичная. Желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди, ты найдешь свое счастье», — написал 35-летний блогер.

Prt Scr instagram.com / @amiran495

Амиран Сардаров женился на внучке экс-президента Узбекистана в апреле 2021 года. Церемония прошла в Соединенных Штатах. В качестве священника выступил темнокожий актер, загримировавшийся под американского артиста Элвиса Пресли, сообщает канал «360».

Блогер, решивший попытать счастье в США, вернулся в Москву. По приезде на родину он стал распродавать имущество ради запуска нового проекта. На своей странице в соцсети он показал роскошную машину Porsche Cayenne, которую намерен продать за 20 миллионов рублей. Блогер пообещал сам показывать свой автомобиль, выставленный на продажу.