В Мордовии осудили туляка за кражу

Саранск, 4 февраля. Ранее судимый житель Тулы признан мордовским судом виновным в похищении денег у жительницы Зубовой Поляны.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после жалобы женщины на пропажу денег, выяснилось, что житель Тулы в одном из магазинов Зубовой Поляны украл из ее сумки кошелек с 22 тысячами рублей и одним долларом, сообщают «Известия Мордовии».

Пострадавшая дала полицейским описание внешности злоумышленника, он был задержан и предстал перед судом. Согласно судебного приговора, теперь вор проведет в колонии строгого режима следующие 3 года и 5 месяцев.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Красноярске женщины, которая украла у своей дочери телефон стоимостью 36 тысяч рублей. Следствие выяснило, что мать сдала похищенный у дочки мобильник в комиссионный магазин, где получила за него семь тысяч рублей.