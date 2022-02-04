Россияне стали активнее приобретать экспресс-тесты на коронавирус

Москва, 4 февраля. Россияне в 2022 году стали почти в 5 раз чаще покупать в аптеках экспресс-тесты на коронавирус. За 3 недели 2022 года они потратили на это 107 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства в сфере исследований фармацевтического рынка DSM Group.

Российские аптеки в первую неделю 2022 года продали экспресс-тестов на 11,2 млн рублей. За такой же период в 2021 году россияне потратили на эти цели 5,9 млн рублей.

Продажи заметно возросли во вторую неделю 2022 года — было продано на 28,3 млн рублей экспресс-тестов. За этот же период в 2021 году на их покупку граждане страны потратили 6,3 млн рублей.

Рекордные показатели были в РФ по итогам 3 недели – аптеки продали на 67,5 млн рублей экспресс-тестов (в этот же период годом ранее — на 5,5 млн рублей). За три недели 2022 года российские аптеки продали экспресс-тестов на ковид на 107 млн рублей. В 2021 году за это же время россияне потратили на них всего 17,7 млн рублей. При этом продажи экспресс-тестов выросли в 4,7 раз. В 2021 году за это время было продано 10,1 тысяча штук, а в 2022 году — 48,1 тысячи единиц товара.

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