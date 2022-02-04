Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 10:05
10:04
Политика
Немецкий депутат Котре обозначил истеричный характер требований Киева в адрес Берлина
10:03
Армия
Посол Хохоликов: российские военные могут действовать в Никарагуа на законных основаниях
10:03
Общество
Нейрофизиолог Мартынова заявила о неосознанном обучении человека в течение жизни
10:00
Армия
Постпред РФ при ЕС Чижов опроверг заявления США о «подготовке» Россией фейкового видео
10:00
Происшествия
Украинский разведчик Ширинг получил 12 лет колонии за шпионаж
09:58
Общество
Туман опустился на Петербург в последний рабочий день недели
09:57
Общество
Иммунолог Крючков: после вакцинации от COVID-19 «Спутников V» наблюдается эффект ноцебо
09:56
Происшествия
Транспортный прокурор выехал на место схода восьми вагонов с рельсов в Пермском крае
09:53
Происшествия
Подозреваемый в массовом убийстве украинский срочник отказался от показаний
09:51
Политика
YouTube удалил каналы министерства информации и Народной милиции ДНР
Все новости

Россияне стали активнее приобретать экспресс-тесты на коронавирус

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 09:44
Экономика
Россияне стали активнее приобретать экспресс-тесты на коронавирус
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 февраля. Россияне в 2022 году стали почти в 5 раз чаще покупать в аптеках экспресс-тесты на коронавирус. За 3 недели 2022 года они потратили на это 107 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства в сфере исследований фармацевтического рынка DSM Group.

Российские аптеки в первую неделю 2022 года продали экспресс-тестов на 11,2 млн рублей. За такой же период в 2021 году россияне потратили на эти цели 5,9 млн рублей.

Продажи заметно возросли во вторую неделю 2022 года — было продано на 28,3 млн рублей экспресс-тестов. За этот же период в 2021 году на их покупку граждане страны потратили 6,3 млн рублей.

Рекордные показатели были в РФ по итогам 3 недели – аптеки продали на 67,5 млн рублей экспресс-тестов (в этот же период годом ранее — на 5,5 млн рублей). За три недели 2022 года российские аптеки продали экспресс-тестов на ковид на 107 млн рублей. В 2021 году за это же время россияне потратили на них всего 17,7 млн рублей. При этом продажи экспресс-тестов выросли в 4,7 раз. В 2021 году за это время было продано 10,1 тысяча штук, а в 2022 году — 48,1 тысячи единиц товара.

Появились исследования, свидетельствующие о снижении фертильности у мужчин, которые не прививались и переболели коронавирусом.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россияне стали активнее приобретать экспресс-тесты на коронавирус
коронавирус тесты на коронавирус аптеки в РФ
Комментировать