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Бойцы ЗВО отразили налет «вражеской» авиации в ходе учений в Воронежской области

Армия
Бойцы ЗВО отразили налет «вражеской» авиации в ходе учений в Воронежской области
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 4 февраля. Подразделения оперативно-тактической авиации и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) провели двусторонние учения в Воронежской области.

Личный состав сил ПВО успешно отразил налет «вражеской» авиации. Ее роль выполняли истребители-бомбардировщики Су-34, сообщает пресс-служба ЗВО.

«Всего к учению было привлечено свыше 500 военнослужащих, а также более 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники Западного военного округа», — приводится в релизе заявление командующего войсками ЗВО Александра Журавлева.

Генерал-полковник Журавлев подчеркнул, что главной целью прошедших тренировок была проверка боеготовности войсковой ПВО в Центральном Черноземье.

Ранее стало известно о переброске в Белоруссию российских комплексов С-400 «Триумф» для участия в учениях «Союзная решимость — 2022». Об уязвимости американских истребителей F-35 перед российскими средствами ПВО писал Infox.

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