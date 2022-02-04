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Экономист Петроневич объяснил укрепление рубля ослаблением геополитических рисков

Экономика
Экономист Петроневич объяснил укрепление рубля ослаблением геополитических рисков
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 февраля. Рубль на этой неделе укрепился к доллару на 2,5%. Как объяснил в беседе с агентством «Прайм» старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич, усиление позиций российской валюты произошло на фоне снижения геополитических рисков.

По мнению эксперта, поводом послужила реакция рынков на заявления Москвы о недопустимости конфликта между РФ и Украиной. Экономист сослался на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который недавно отметил, что российская сторона не хочет войны. После этого рубль начал укрепляться. Российская валюта отошла от уровня в 80 рублей за доллар и сейчас находится в диапазоне 76-77 рублей.

Специалисты Фонда «Общественное мнение» ранее провели опрос среди жителей российских регионов и выяснили, как они относятся к колебаниям курсов на валютном рынке. Как выяснилось, 63% опрошенных не интересуются стоимостью доллара и евро.

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доллар прогноз рубль евро петроневич
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