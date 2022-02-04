Эксперт Кваша раскрыл алгоритм расчета пенсии

Москва, 4 февраля. Автор проектов по финграмотности Максим Кваша рассказал «Российской газете», как самостоятельно рассчитать сумму пенсионного пособия.

Страховая пенсия состоит из фиксированной части и пенсионных коэффициентов. Эксперт напомнил, что фиксированная часть пенсии одинакова для всех — она составляет 6 564 рубля 31 копейку. Пенсионный коэффициент, или балл, оценивают в 107 рублей 36 копеек.

Пенсия должна отражать личный вклад каждого пенсионера. Поэтому учитывается количество накопленных баллов за счет страховых отчислений, которые за работника сделал работодатель. При выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла, а в 2023 году, например, уже потребуется 25,8 балла.

«Во-первых, надо стимулировать уплату налогов: не платишь — останешься без страховой пенсии. Во-вторых, справедливо, что часть взносов относительно обеспеченных идет на поддержание уровня жизни нынешних стариков. Ну, а в-третьих — общество не хочет, чтобы неравенство среди пенсионеров было слишком высоко, поэтому сегодня минимальная пенсия — на уровне прожиточного минимума, а максимальная — около 45 тысяч рублей», — объяснил Кваша.

Страховое пособие для неработающих россиян после февральской индексации увеличилась на полторы тысячи рублей и составило почти 19 тысяч рублей. С января социальные доплаты будут устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Выплачиваемая сумма будет зависеть от региона проживания и установленного там уровня прожиточного минимума.