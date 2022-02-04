Администрация YouTube удалила канал Луганского информационного центра

Луганск, 4 февраля. Канал Луганского информационного центра (ЛИЦ) был удален с видеохостинга YouTube. Об этом сообщил главный редактор издания Сергей Мешковой.

На странице ЛИЦ на YouTube указано, что канал был заблокирован из-за нарушения правил сообщества.

«Минувшей ночью был удален канал Луганского информационного центра в популярном видеохостинге YouTube, при чем это было сделано крайне бесцеремонно, без предупреждений и уведомлений. За что, почему, как — непонятно», — приводит ЛИЦ слова Мешкового.

Ранее пользователи YouTube и Google пожаловались на сбои в работе интернет-платформ. Информация появилась на портале Downdetector.