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YouTube удалил каналы министерства информации и Народной милиции ДНР
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Администрация YouTube удалила канал Луганского информационного центра

Общество
Администрация YouTube удалила канал Луганского информационного центра
pixabay.com

Луганск, 4 февраля. Канал Луганского информационного центра (ЛИЦ) был удален с видеохостинга YouTube. Об этом сообщил главный редактор издания Сергей Мешковой.

На странице ЛИЦ на YouTube указано, что канал был заблокирован из-за нарушения правил сообщества.

«Минувшей ночью был удален канал Луганского информационного центра в популярном видеохостинге YouTube, при чем это было сделано крайне бесцеремонно, без предупреждений и уведомлений. За что, почему, как — непонятно», — приводит ЛИЦ слова Мешкового.

Ранее пользователи YouTube и Google пожаловались на сбои в работе интернет-платформ. Информация появилась на портале Downdetector.

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