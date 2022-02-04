Израиль и Бахрейн подписали договор о военном сотрудничестве

Израиль и Бахрейн подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Стороны ожидают, что договор сможет способствовать усилению обороны обеих стран и стабилизации обстановки в регионе.

«Меморандум о взаимопонимании будет поддерживать любое будущее партнерство в области разведки, военного взаимодействия, промышленного сотрудничества и т. д.», — говорится в заявлении Министерства обороны Израиля.

Глава военного ведомства еврейского государства Бени Ганц отметил, что документ стал уникальным прецедентом: Тель-Авив и арабская страна Персидского залива впервые подписали подобный договор после запуска процессов нормализации отношений. Причем все сопутствующие вопросы удалось полностью согласовать в течение года.

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Военное соглашение было официально заключено в рамках последнего визита Ганца в столицу королевства. Там он встретился с королем Хамадом бин Исой аль-Халифой, провел переговоры с бахрейнским коллегой, а также посетил штаб-квартиру Пятого флота ВМС США, располагающуюся на территории ближневосточного государства.

Тель-Авив и Манама на протяжении многих лет поддерживали тайные связи в области безопасности, корни которых лежат в их опасениях по поводу укрепления военного могущества Ирана и распространения его влияния в регионе. Тем не менее возникновение официальных дипломатических контактов позволило легитимизировать эти отношения, сделать их открытыми и еще более расширить.

Israel, Bahrain sign security cooperation agreement in Manama https://t.co/QueE99r3kS pic.twitter.com/muJFRhx4Kq — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 3, 2022

Мирная инициатива

Бахрейн, наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами, подписал так называемый Авраамский договор осенью 2020 года. Позднее, в декабре-январе, к этому соглашению о нормализации отношений с Израилем присоединились Марокко и Судан. Несмотря на то обстоятельство, что посредником в данных дипломатических процессах стали США, они пока не смогли убедить другие страны последовать их примеру.

Арабские державы региона находились в конфронтации с еврейским государством с момента его основания, что неоднократно приводило к вооруженным конфликтам. Большинство из них все еще не признают право Израиля на существование.

При этом один из ключевых вопросов для мусульман — их солидарность с палестинцами, проживающими бок о бок с израильтянами и отстаивающими свое право на формирование собственной страны. Тем не менее политика Тель-Авива, контролирующего большую часть земель, являющихся предметом территориального спора, препятствует реализации инициативы местных арабов.

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На этом фоне решение ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Судана многие восприняли как предательство интересов палестинцев и противоречие общерегиональным ценностям.

Например, недавно глава МИД Катара шейх Мухаммад бин Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Доха ранее рассматривала перспективу улучшить отношения с Тель-Авивом и поддерживала связи с ним, однако это продолжалось лишь до тех пор, пока была надежда на урегулирование палестино-израильского конфликта. Теперь эмират даже не рассчитывает на эту перспективу.

Впрочем, решительный политический шаг четырех мусульманских государств уже демонстрирует и положительные результаты: после заключения Авраамского договора страны открыли посольства, подписали ряд соглашений, установили прямое авиасообщение и деловые связи, а теперь переходят и к сотрудничеству в области обороны.

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И все эти выгоды являются весьма привлекательными для прагматичных монархий Персидского залива, которые уже не столь радикально реагируют на возможное взаимодействие с израильтянами. Демонстрирует данную позицию тот факт, что на этой неделе еврейское государство принимает участие в ближневосточных военно-морских учениях, проводимых 60 странами под руководством США. На них силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут впервые публично действовать сообща с коллегами из арабских стран. При этом с некоторыми участниками маневров, такими как Саудовская Аравия и Оман, до сих пор не установлены дипломатические отношения.

ICYMI: #Israel takes part in a huge US-led naval exercise in the Middle East, for the first time publicly joining #SaudiArabia and Oman, two counties it has no diplomatic relations with despite its normalization of ties with some Gulf states.https://t.co/qtolEZVxes — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 3, 2022

Однако при всей парадоксальности происходящего участие израильских сил не вызвало радикальных протестов со стороны его официальных противников. Поводом для такого объединения стало обострение в Йемене и активизация повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах», а также отсутствие прогресса в переговорах о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивающего ядерную программу Ирана взамен на снятие западных санкций.

Так что когда-то непримиримые противники использовали актуальную международную повестку как новый повод для объединения и противостояния «общей угрозе».