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Посольство России осудило заявление Нуланд о «причастности» Москвы к утечке документа США

Политика
Посольство России осудило заявление Нуланд о «причастности» Москвы к утечке документа США
wikipedia.org  /  Aaron Siirila / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 4 февраля. Заявления заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд о «причастности» России к утечке в испанское издание El Pais документа по гарантиям безопасности вызывают недоумение, сказано в сообщении посольства РФ в Вашингтоне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова до этого сообщила, что за комментариями по поводу достоверности материалов следует обратиться к США, передает Радио Sputnik.

По словам дипломатов, в качестве «доказательств» своей теории США приводят тот факт, что в обнародованных документах были некие «пометки», которые предназначались России.

«С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с «пометками», которая в итоге и была передана журналистам», — написали представители РФ в Facebook.

В посольстве также отметили, что заявление Нуланд о «причастности» Москвы к утечке данных вызывает недоумение. Дипломаты напомнили, что материалы были опубликованы изданием страны, которая входит в состав НАТО и является союзником США.

Журналист испанской газеты El Pais Ибай Арбиде Аса назвал настоящими оказавшиеся в его распоряжении документы об ответе США по гарантиям безопасности.

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сша нуланд гарантии безопасности
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