Посольство России осудило заявление Нуланд о «причастности» Москвы к утечке документа США

Вашингтон, 4 февраля. Заявления заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд о «причастности» России к утечке в испанское издание El Pais документа по гарантиям безопасности вызывают недоумение, сказано в сообщении посольства РФ в Вашингтоне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова до этого сообщила, что за комментариями по поводу достоверности материалов следует обратиться к США, передает Радио Sputnik.

По словам дипломатов, в качестве «доказательств» своей теории США приводят тот факт, что в обнародованных документах были некие «пометки», которые предназначались России.

«С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с «пометками», которая в итоге и была передана журналистам», — написали представители РФ в Facebook.

В посольстве также отметили, что заявление Нуланд о «причастности» Москвы к утечке данных вызывает недоумение. Дипломаты напомнили, что материалы были опубликованы изданием страны, которая входит в состав НАТО и является союзником США.

Журналист испанской газеты El Pais Ибай Арбиде Аса назвал настоящими оказавшиеся в его распоряжении документы об ответе США по гарантиям безопасности.