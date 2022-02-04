Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 10:04
10:04
Политика
Немецкий депутат Котре обозначил истеричный характер требований Киева в адрес Берлина
10:03
Армия
Посол Хохоликов: российские военные могут действовать в Никарагуа на законных основаниях
10:03
Общество
Нейрофизиолог Мартынова заявила о неосознанном обучении человека в течение жизни
10:00
Армия
Постпред РФ при ЕС Чижов опроверг заявления США о «подготовке» Россией фейкового видео
10:00
Происшествия
Украинский разведчик Ширинг получил 12 лет колонии за шпионаж
09:58
Общество
Туман опустился на Петербург в последний рабочий день недели
09:57
Общество
Иммунолог Крючков: после вакцинации от COVID-19 «Спутников V» наблюдается эффект ноцебо
09:56
Происшествия
Транспортный прокурор выехал на место схода восьми вагонов с рельсов в Пермском крае
09:53
Происшествия
Подозреваемый в массовом убийстве украинский срочник отказался от показаний
09:51
Политика
YouTube удалил каналы министерства информации и Народной милиции ДНР
Все новости

Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира в Пекине

Олимпийские игры 2022
Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира в Пекине
Невские Новости  /  Марина Матвеева-Мельник

Пекин, 4 февраля. Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине, уступив американцу Натану Чену и японцу Семе Уно.

Соревнования фигуристов в Пекине начались 4 февраля. Первой дисциплиной была короткая программа в мужском одиночном катании. Кондратюк набрал 95,81 балла и стал третьим, Сема Уно с 105,46 балла — вторым, а Натану Чену судьи поставили 111,71 балла, он занял первое место.

Лидером командного турнира являются США, у них 10 очков, у Японии — 9, а у России — 8. Следующей дисциплиной, в которой соревновались олимпийцы, был ритм-танец. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми, уступив американской паре.

Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу на стадионе «Птичье гнездо». Торжественное спортивное мероприятие будет транслировать телеканал «Россия-1», оно начнется в 15:00 по московскому времени.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира в Пекине
олимпиада кондратюк фигурное катание
Комментировать