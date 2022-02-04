Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира в Пекине

Пекин, 4 февраля. Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине, уступив американцу Натану Чену и японцу Семе Уно.

Соревнования фигуристов в Пекине начались 4 февраля. Первой дисциплиной была короткая программа в мужском одиночном катании. Кондратюк набрал 95,81 балла и стал третьим, Сема Уно с 105,46 балла — вторым, а Натану Чену судьи поставили 111,71 балла, он занял первое место.

Лидером командного турнира являются США, у них 10 очков, у Японии — 9, а у России — 8. Следующей дисциплиной, в которой соревновались олимпийцы, был ритм-танец. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми, уступив американской паре.

Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу на стадионе «Птичье гнездо». Торжественное спортивное мероприятие будет транслировать телеканал «Россия-1», оно начнется в 15:00 по московскому времени.