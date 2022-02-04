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Москва и Крым вошли в список самых популярных направлений внутреннего туризма в России

Общество
Москва и Крым вошли в список самых популярных направлений внутреннего туризма в России
pixabay.com

Москва, 4 февраля. Россияне предпочитают чаще посещать новые для себя направления. Тем менее «любимчики» у них все же есть. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о самых востребованных маршрутах соотечественников.

В списке самых популярных туристических направлений оказались Москва, Крым, Подмосковье, Петербург, Ленобласть, Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды. Каждый регион уникален. Для туристов представлены самые разнообразные развлечения. Например, в Московской области можно покататься на снегоходах, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В целом среди россиян наблюдается устойчивый тренд на диверсификацию направлений, подчеркнула глава Ростуризма в интервью для «Известий».

«Поэтому у нас очень хорошие цифры по Калининградской и Нижегородской областям, Татарстану, Мурманской области, Камчатке», — добавила Догузова.

Прошлый год оказался для сферы туризма успешнее, чем 2021-й. В 2022-м планируется сохранить такой темп. Вероятнее всего, внутренний туризм полностью восстановится, полагает Зарина Догузова. Сейчас эта сфера теряет около 11 млрд долларов, подчеркнула глава Ростуризма.

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