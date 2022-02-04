Сенатор Пушков: военное столкновение из-за Украины «не входит в интересы США»

Москва, 4 февраля. Важнейшей частью внутренней политики Вашингтона является противостояние с Москвой. По этой причине президент США Джо Байден не может позволить себе ослабить позиции перед выборами. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Как считает Пушков, именно поэтому американские власти готовы поддерживать и наращивать масштаб напряженности еще продолжительное время. Об этом, в свою очередь, свидетельствуют заявления о начале процесса переброски войск США на территорию Восточной Европы.

«Выход текущей ситуации из-под контроля в виде прямого военного столкновения не входит в интересы США, так как они не готовы воевать за Украину, как бы не раздували эту тему американские СМИ», — пишет российский сенатор.

Обвинения о скорейшем «вторжении» России на Украину исходят от стран Запада. В Кремле неоднократно отвергали подобные вбросы. Ранее политолог Ростислав Ищенко рассказал о причинах, по которым Москве невыгодно начинать военный конфликт с Киевом.