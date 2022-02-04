Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 10:04
10:03
Армия
Посол Хохоликов: российские военные могут действовать в Никарагуа на законных основаниях
10:03
Общество
Нейрофизиолог Мартынова заявила о неосознанном обучении человека в течение жизни
10:00
Армия
Постпред РФ при ЕС Чижов опроверг заявления США о «подготовке» Россией фейкового видео
10:00
Происшествия
Украинский разведчик Ширинг получил 12 лет колонии за шпионаж
09:58
Общество
Туман опустился на Петербург в последний рабочий день недели
09:57
Общество
Иммунолог Крючков: после вакцинации от COVID-19 «Спутников V» наблюдается эффект ноцебо
09:56
Происшествия
Транспортный прокурор выехал на место схода восьми вагонов с рельсов в Пермском крае
09:53
Происшествия
Подозреваемый в массовом убийстве украинский срочник отказался от показаний
09:51
Политика
YouTube удалил каналы министерства информации и Народной милиции ДНР
09:50
Происшествия
Жительница Петербурга организовала подпольное казино в съемной квартире
Все новости

Сенатор Пушков: военное столкновение из-за Украины «не входит в интересы США»

Политика
Сенатор Пушков: военное столкновение из-за Украины «не входит в интересы США»
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 4 февраля. Важнейшей частью внутренней политики Вашингтона является противостояние с Москвой. По этой причине президент США Джо Байден не может позволить себе ослабить позиции перед выборами. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Как считает Пушков, именно поэтому американские власти готовы поддерживать и наращивать масштаб напряженности еще продолжительное время. Об этом, в свою очередь, свидетельствуют заявления о начале процесса переброски войск США на территорию Восточной Европы.

«Выход текущей ситуации из-под контроля в виде прямого военного столкновения не входит в интересы США, так как они не готовы воевать за Украину, как бы не раздували эту тему американские СМИ», — пишет российский сенатор.

Обвинения о скорейшем «вторжении» России на Украину исходят от стран Запада. В Кремле неоднократно отвергали подобные вбросы. Ранее политолог Ростислав Ищенко рассказал о причинах, по которым Москве невыгодно начинать военный конфликт с Киевом.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Сенатор Пушков: военное столкновение из-за Украины «не входит в интересы США»
украина сша пушков
Комментировать