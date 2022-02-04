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США не намерены идти на переговоры с Россией с целью добиться компромиссных решений
Политика
США не намерены идти на переговоры с Россией с целью добиться компромиссных решений
Федеральное агентство новостей  / 

США не намерены идти на переговоры с Россией с целью добиться компромиссных решений, а считает необходимым добиваться капитуляции Кремля по всем обозначенным пунктам переговорной повестки. Об этом ФАН рассказал политолог Максим Жаров.

Возвращение к переговорам

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о готовности Вашингтона поддержать «серьезное возвращение к переговорам» о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

«Мы готовы поддержать серьезное возвращение к переговорам, но последние несколько лет это были переговоры в стиле театра кабуки. Так что если мы можем быть полезными, то мы готовы быть полезными», — сказала она в интервью ТАСС.

США не намерены идти на переговоры с Россией с целью добиться компромиссных решений
Global Look Press / CNP

В январе США передали Украине 79 тонн груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.

Обострение продолжается

Как отметил Максим Жаров, Виктория Нуланд не сказала ничего нового, что бы не содержалось в американском ответе на российские предложения по «гарантиям безопасности». Сам этот американский ответ свидетельствует о том, что администрация Джо Байдена не намерена идти на переговоры с Россией с целью добиться компромиссных решений, а считает необходимым добиваться капитуляции Кремля по всем обозначенным пунктам переговорной повестки.

«Фактически нагнетание американцами истерии вокруг «российского вторжения» не только не прекратилось, а еще более усиливается и переходит в попытки спровоцировать Россию и ее ближайшего союзника Белоруссию на дипломатический или силовой демарш, который станет для Украины поводом к возобновлению боевых действий в Донбассе», — пояснил Максим Жаров.

США не намерены идти на переговоры с Россией с целью добиться компромиссных решений
Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что факт нарушения госграницы Белоруссии украинским беспилотником во время проведения в этой стране масштабных учений России и Белоруссии как раз и является такой попыткой провокации со стороны США. И то, что Вашингтон сразу же после объявления Белоруссией подробностей этого вопиющего нарушения госграницы начал массированно вбрасывать фейки о якобы снятом «российском видео», на основании которого Россия, дескать, «нападет» на Украины, является прямым доказательством того, что США имеют отношение к разработке провокации с украинским беспилотником. И теперь США пытаются «перекрыть» эту провокацию в СМИ обвинениями в адрес России.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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