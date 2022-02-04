Синицина и Кацалапов уступили американцам в ритм-танце на командном турнире ОИ

Пекин, 4 февраля. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили американцам и стали вторыми в ритм-танце на командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью расположились на первой строчке, набрав 86,56 балла. Россиянам судьи поставили 85,05 балла. Третье место досталась Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии, которые за выступление в сумме получили 83,83 балла.

После двух дисциплин командного турнира фигуристов на первом месте идет сборная Соединенных Штатов, в копилке которой 20 очков. Россия занимает вторую строчку — 17 очков. У Италии, которая стала третьей, отставание от лидеров в шесть очков, передает «Вечерняя Москва».

Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля. Соревнования продлятся по 20 февраля. На церемонии открытия, которая состоится 4 февраля, будут присутствовать лидеры разных стран. В том числе президент России Владимир Путин.