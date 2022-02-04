Амурчанку уличили в попытке подкупа начальника отделения ГИБДД

Благовещенск, 4 февраля. МВД России по Амурской области расследует инцидент с попыткой женщины дать взятку, чтобы получить автоправа.

По данным регионального МВД, местная жительница три раза провалила теоретическую часть экзамена на право вождения. Тогда она попыталась решить вопрос с помощью подкупа начальника отделения ГИБДД, предложив ему 20 тысяч рублей за оформление прав без экзаменов. Сотрудник полиции доложил об этом своему руководству, сообщает AmurInfo.

Нарушительницу закона задержали в Завитинском районе и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу», что может караться лишением свободы сроком до восьми лет.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Петербурге замглавы отдела связи и телекоммуникаций информационно-технической службы Северо-Западного таможенного управления. В его отношении возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.